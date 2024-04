🎥 Pakte hij revanche tegen Philipsen? Merlier duidelijk na eerste zege in de Scheldeprijs

Tim Merlier heeft voor het eerst in zijn carrière de Scheldeprijs gewonnen. De Belg van Soudal Quick-Step klopte Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen in Schoten.

De Scheldeprijs is de jaarlijkse afspraak voor de sprinters en dat was dit jaar niet anders. Ploegmaats Gerben Thijssen en Arne Marit moesten al snel opgeven na een zware valpartij.

Van de vroege vlucht bleef Liam Slock het langst uit de greep van het peloton, maar de voorspelde sprint kwam er toch. Bij Tim Merlier was er wel nog even paniek, hij reed nog lek in de finale, maar kon nog terugkeren.

In de laatste kilometer zaten alle sprinters vooraan en Tim Merlier zette als eerste aan. Jasper Philipsen zat wat ingesloten en kon zijn sprint niet helemaal rijden. Merlier won met voorsprong, Philipsen werd nog tweede.

Revanche voor Merlier tegen Philipsen?

"Door omstandigheden raakte ik de rest kwijt, een aantal mannen reden elkaar bijna onderuit. Ik wist echter waar Bert (Van Lerberghe, nvdr.) ging komen. Die weet dan perfect wat hij moet doen", zei Merlier achteraf.

"In de sprint was ik even de bordjes kwijt. Ik dacht: weet je wat, ik ga me niet laten flikken zoals in De Panne en van ver aangaan. Ik weet dat het mijn sterkte is."

Met zijn zevende zege van het seizoen neemt Merlier ook wat revanche voor de nederlaag tegen Philipsen in de Classic Brugge-De Panne, exact twee weken geleden.

"Het is voor mij gewoon belangrijk om gewoon te kunnen sprinten en gewoon weer een zege te kunnen boeken. Dan maakt het niet uit tegen wie", besloot Merlier nog.