🎥 Twee favorieten vallen in Baskenland, Hermans door het dolle heen na eerste zege in twee jaar

Quinten Hermans heeft in de Ronde van het Baskenland de derde rit gewonnen. Voor de Belg van Alpecin-Deceuninck de eerste zege in bijna twee jaar.

De derde rit in de Ronde van het Baskenland werd vooral opgeschrikt door enkele valpartijen. Leider Primoz Roglic ging op zo'n 40 kilometer van de streep stevig tegen de grond en de Sloveen bleef even liggen.

Roglic kon uiteindelijk wel nog terugkeren in het peloton, dat het tempo liet zakken. In de slotkilometer was er nog een zware val met Juan Ayuso, de leider in het jongerenklassement. Hij reed de wedstrijd ook nog uit.

๐Ÿšด๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ | Primoz Roglic is gevallen in het Baskenland. De Sloveen van BORA-hansgrohe gaat momenteel aan de leiding in het klassement, maar heeft serieuze schade opgelopen. #Itzulia



Het werd zo voor de tweede dag op rij een chaotische sprint in het Baskenland. Aranburu zette de sprint in, maar Hermans ging er nog op en over. De eerste ritzege van een Belg in de Ronde van het Baskenland sinds 1991.

"Het team deed echt geweldig werk", zei Hermans. "Ze geloofden echt in me dat ik het vandaag af kon maken. Ik wil ze heel erg bedanken, want ik deed de sprint, maar zij brachten me in de perfecte positie."

Stan Van Tricht zette Hermans af in het wiel van Aranburu in de laatste 600 meter. "Als je dan de juiste benen hebt in de laatste tweehonderd meter, kun je winnen. Het is geweldig."