Boonen en Bakelants hebben oplossing voor saaie finale van Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen zorgde opnieuw voor heel wat commotie. Vooral door de Koppenberg, maar dat is volgens Tom Boonen niet het grootste probleem.

Heel wat renners stonden te voet op de Koppenberg bij de mannen. Met Mathieu van der Poel, Matteo Jorgenson en Mads Pedersen reden er amper drie renners naar boven, de rest moest te voet naar boven.

Al willen onder meer Jan Bakelants en Tom Boonen de Koppenberg niet uit het parcours halen. "Het parcours van de Ronde is mooi uitgebalanceerd", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage.

"De opbouw zorgt ervoor dat de koers vroeg openbreekt, maar dat laatste rechte stuk naar Oudenaarde steekt altijd tegen." Na de Paterberg volgt er nog een lang stuk rechtdoor richting Oudenaarde. `

Koppenberg laatste beklimming?

"Het is niet Oudenaarde an sich dat het probleem is. Het is gewoon een doodse steenweg tussen de velden", ging Bakelants verder. Wat is dan het alternatief?

"Je zou wel de Koppenberg als laatste kunnen leggen en dan beneden in plaats van rechts naar de Steenbeekdries, naar links draaien richting Oudenaarde", pikte Tom Boonen in. "Dan kan je wel een mooie finale rijden."