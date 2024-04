Jasper Philipsen zat al met iets anders in zijn hoofd in de Scheldeprijs: "Had daar geen zin in"

Jasper Philipsen is er niet in geslaagd om voor de derde keer de Scheldeprijs te winnen. Hij raakte ingesloten in de sprint en werd tweede achter Tim Merlier.

In 2021 en 2023 won Jasper Philipsen de Scheldeprijs, dit jaar is het niet gelukt om daar een derde zege bij te doen. "Net op het einde verloren we elkaar", zei Philipsen nadien. "Zo raakte ik zelf wat ingesloten."

"Ik zag Bert Vanlerberghe komen met Tim Merlier en ik zat niet helemaal in het wiel. Ik wist dat ik links ingesloten zat, waardoor ik ook niet helemaal mijn sprint kon rijden", zei Philipsen nog.

"Ik ben wel tevreden met het gevoel en dat ik recht ben gebleven, maar uiteraard had ik liever gewonnen", zei de sprinter van Alpecin-Deceuninck. Hij baalt wel dat hij zijn sprint niet volledig kon rijden.

Geen risico's met oog op Parijs-Roubaix

"Maar ik had geen zin om grote kwakken uit te delen met het oog op zondag (Parijs-Roubaix, nvdr.). Misschien had ik iets agressiever moeten zijn, maar het is toch een mooie sprint", blikte Philipsen terug.

"Ik kom zeker nog terug om deze wedstrijd te winnen in de komende jaren. Dit is een wedstrijd die je zoveel mogelijk wil winnen." Voor het record van vijf zeges in de Scheldeprijs van Marcel Kittel heeft Philipsen wel nog wat werk.