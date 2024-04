Johan Museeuw dertig jaar na datum: "Vind dat nog altijd de fout van Patrick Lefevere"

Dertig jaar geleden startte Johan Museeuw in Parijs-Roubaix met een damesfiets. Die fiets kostte hem misschien wel een zege in Noord-Frankrijk.

Fietsconstructeur Bianchi pakte tijdens Parijs-Roubaix van 1994 uit met een nieuwe fiets voor Johan Museeuw. Het ging om een vrouwenfiets met een soort vering in. Winnen lukte echter niet voor Museeuw.

Hij moest een gat dichtrijden op Andrei Tchmil, maar dat lukte Museeuw net niet. Hij kwam tot op acht seconden, maar raakte niet dichter. Op het asfalt remde de vering in de fiets Museeuw namelijk stevig af.

Tijdens de verkenning van zo'n 40 kilometer was het nieuwe kader al eens gebroken, wat later ook nog gebeurde tijdens Parijs-Roubaix zelf. Museeuw werd uiteindelijk nog 13de, maar op een normale fiets. Dertig jaar later blikte Museeuw er nog eens op terug.

"Als je dat verhaal analyseert, denk je toch hoe het mogelijk is dat ik met die fiets gestart ben. Ik was eigenlijk niet zo voor nieuwe dingen en deed normaal ook niets nieuws voor Parijs-Roubaix", zegt hij bij Stamcafé Koers.

"Ik reed eigenlijk met een fiets die totaal anders was dan normaal, die dan ook nog brak. De fiets was niet getest en stond niet op punt. Ik vind dat nog altijd de fout van Lefevere, ik kan daar niet aan doen."