Mathieu van der Poel geeft reactie bij val van Wout prijs: "Niet close met Van Aert, maar het is heel hard voor hem"

We zijn nu een paar dagen later, maar het blijft jammer dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert het niet tegen mekaar konden opnemen in de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel moest rond die wedstrijd vooral zeggen wat het verstek van Van Aert betekende.

Maar wat was nu juist de initiële reactie van Van der Poel bij die valpartij van Van Aert in Dwars door Vlaanderen? En hoe kwam de wereldkampioen het te weten? Ook hierover heeft Van der Poel ondertussen klaarheid geboden. Hiervoor moeten we dus terug naar vorige woensdag.

"Het is misschien verkeerd om te zeggen dat ik geshockeerd was, maar het was echt shit. Ik kwam net terug van training, zette de televisie aan en vijf minuten later gebeurde de valpartij. Ik vind het echt heel spijtig voor alle renners die erbij betrokken waren", leeft Van der Poel mee met de pechvogels.

VAN DER POEL LEEFT MEE

Wout van Aert was er dan nog het zwaarst aan toe van allemaal. Van der Poel had het uiteraard liever anders gezien, ook al betekende het voor hem een concurrent minder voor de Ronde van Vlaanderen. En ook voor Parijs-Roubaix, de klassieker die komend weekend op het programma staat.

"Ik zou niet zeggen dat ik close met hem ben, maar ik word vaak in dezelfde adem vermeld met Van Aert en ik weet wat hij gedaan heeft om klaar te zijn voor die twee koersen", heeft Van der Poel het nog over Van Aert persoonlijk. Het zijn immers kampioenen die allebei heel wat opofferingen doen om op hun best te zijn.

MATHIEU EN WOUT LEVEREN OPOFFERINGEN

Om dan eigenlijk de twee grootste afspraken van het voorjaar te moeten missen, Van der Poel kan er zich iets bij voorstellen. "Het is heel hard voor hem", stelt hij zich in de plaats van Van Aert.