Merijn Zeeman reageert voor het eerst op vertrek bij ploeg van Wout van Aert

Er waren al geruchten over het vertrek van Merijn Zeeman bij Visma-Lease a Bike en die zijn nu dus officieel. Op 1 december wordt Zeeman de Algemeen Directeur bij de Nederlandse voetbalclub AZ Alkmaar.

"Dit is een moeilijke beslissing, die ik ook neem met pijn in het hart", zegt Zeeman. Juist omdat ik deze geweldige organisatie zo in mijn hart heb gesloten. We zijn van ver gekomen en hebben samen ervoor gezorgd dat we een van de succesvolste ploegen van de afgelopen jaren zijn geworden."

"Daar ben ik ongelooflijk trots op." Na 13 jaar verlaat Zeeman dus de Nederlandse wielerploeg, die vorig seizoen de drie grote rondes won met drie verschillende renners.

"Ik geloof ook dat het voor ieders ontwikkeling goed is om na verloop van tijd op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en prikkels. Ik ga aan de slag als algemeen directeur van voetbalclub AZ."

"Ik durf die stap ook te zetten omdat ik onze sterke professionele organisatie, onder leiding van mijn goede vriend Richard Plugge, straks in hele goeie handen van mijn collega’s achter laat."

Our sportive director Merijn Zeeman is leaving the team at the end of this season. After almost 13 years of being jointly responsible for the successful rebuilding of the team, Zeeman is now opting for a new step in his career.



🔗 Read more 👇