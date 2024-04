'Ploeg van Wout van Aert ziet bijzonder belangrijk figuur eind dit jaar vertrekken'

Merijn Zeeman, de sportief directeur van Visma-Lease a Bike, zou de ploeg op het einde van het jaar verlaten. De Nederlander kiest wellicht voor een avontuur in het voetbal.

Het Nederlandse nieuwsmedium BNR pakte uit met de primeur over Zeeman en later werd het ook bevestigd door Wielerflits. Zeeman zou op het einde van het jaar dus overstappen naar voetbalclub AZ.

Voor Visma-Lease a Bike zou het een klap zijn. Zeeman is een van de sterke figuren binnen de ploeg en door zijn beleid is de ploeg tot het niveau gekomen waar ze nu staat. Visma-Lease a Bike heeft nog niets bevestigd.

Concept doortrekken naar andere sporten

Ook Zeeman deed dat niet, maar hij sprak zich onlangs wel uit over zijn toekomst. "Ik vind voetbal een hele mooie sport en ik denk dat ik ooit wel eens de stap wil maken, maar dat is niet actueel. Ik blijf dit jaar zeker bij Visma-Lease a Bike."

Zeeman wilde het concept van Visma-Lease a Bike graag doortrekken naar andere sporten. "Het gaat over de manier van denken: proberen altijd nieuwe wegen te vinden en niet te blijven hangen in hoe het altijd ging. Kritisch durven zijn. Dat is hoe wij geslaagd zijn."

"Wij willen een plekje verwerven in de rij met teams die tot de verbeelding spreken. Dat gaat niet alleen over winnen, ook over de manier waarop", zei de Nederlander nog.