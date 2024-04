Van Hooydonck heeft goed nieuws over Van Aert: "Ik werd er blij van"

Een week geleden ging Wout van Aert zwaar tegen de grond in Dwars door Vlaanderen. Intussen is hij opnieuw thuis om te herstellen van zijn sleutelbeen-, borstbeen- en ribbreuken.

Dwars door Vlaanderen moest de ultieme voorbereiding worden van Wout van Aert op de Ronde van Vlaanderen. Het draaide echter helemaal anders uit met een zware valpartij in aanloop naar de Kanarieberg.

Van Aert brak zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen. Voor de sleutelbeenbreuk ging hij al onder het mes, de breuken aan de ribben en borstbeen zullen zonder operatie moeten herstellen.

Giro nog mogelijk voor Van Aert?

Er is echter niet alleen fysieke schade, maar ook mentale schade. Van Aert had maandenlang toegewerkt naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en zag dat door de val allemaal in het water vallen. Al zou de mentale schade wel meevallen.

"Wout en ik hebben al even met elkaar gefacetimed", zegt Nathan Van Hooydonck. "Ik werd er blij van om te zien dat hij al zo positief gestemd was na zijn crash. Dat is ook hoe ik Wout ken. Door zijn positiviteit hield ik er een goed gevoel aan over", zegt hij Wuyts & Vlaeminck.

Wanneer Van Aert opnieuw zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. De Giro begint over een maand, het is nog niet duidelijk of Van Aert die ook van zijn programma zal moeten schrappen.