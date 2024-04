Lefevere ziet zware val van Evenepoel tijdens persconferentie: "Dat is nooit een goed teken"

Remco Evenepoel heeft de Ronde van het Baskenland moeten verlaten na een zware valpartij. Op het moment van de valpartij gaven zijn ploegmaats die Parijs-Roubaix rijden een persconferentie.

De Ronde van het Baskenland was de laatste wedstrijd van Remco Evenepoel voor hij de klassiekers in de Ardennen zou rijden. De kans dat hij daar aan de start zal staan, lijkt echter klein na zijn zware val.

Soudal Quick-Step gaf op het moment van de val zijn persconferentie voor Parijs-Roubaix. De renners en ook CEO Patrick Lefevere zagen de beelden van de val van Evenepoel op hun telefoon.

Volgens Lefevere raakte Evenepoel even uit concentratie toen een renner achter hem viel. Evenepoel sprong wel nog over een greppel, maar viel bij de landing. "Ik denk niet dat ze te veel risico's namen, de weg leek me nogal glad", reageerde Lefevere bij Sporza.

Sleutelbeenbreuk voor Evenepoel?

Evenepoel kon enkele rotsen en een boom vermijden. De Belgische kampioen greep naar zijn schouder, wellicht heeft hij een sleutelbeenbreuk opgelopen. Evenepoel werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

"Het is nooit een goed teken als een renner naar zijn schouder grijpt. Dit is de slechtst mogelijke periode, maar we moeten het medische rapport afwachten", zei Lefevere nog. De Tour zou niet in gevaar zijn.