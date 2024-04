Belg Steff Cras en Jay Vine lopen zware blessures op bij valpartij in het Baskenland

Bij de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland waren onder meer Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard betrokken. De Belg Steff Cras en de Australiër Jay Vine zijn er wellicht het ergst aan toe.

Remco Evenepoel liep bij de valpartij in de Ronde van het Baskenland een sleutelbeenbreuk en een breuk in zijn schouderblad op. Tourwinnaar Jonas Vingegaard brak ook zijn sleutelbeen en enkele ribben.

Jay Vine (UAE) lijkt het grootste slachtoffer te zijn van de zware val. De Australiër bleef minutenlang liggen in een gracht en nu is duidelijk waarom. Vine brak twee ruggenwervels en heeft ook een nekwervel gebroken.

Bij de val was ook Belg Steff Cras (TotalEnergies) betrokken. Hij heeft een klaplong aan de rechterkant, brak verschillende ribben en ook nog eens twee ruggenwervels. Cras heeft ook veel schaafwonden en bloeduitstortingen.

Roglic loopt geen breuken op

Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) stapte zelf de auto in en stak snel zijn duim omhoog, bij hem zijn er geen breuken vastgesteld. Hetzelfde geldt voor Natnael Tesfatsion van Lidl-Trek. Hij liep wel heel wat schaafwonden op.

Het EF-duo Cepeda/Quinn was ook betrokken bij de val. Cepeda reed de rit uit, Quinn niet. Hij houdt, naast schaafwonden, een hersenschudding en een breuk in het borstbeen over aan zijn val.