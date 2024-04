Gevallen Hermans geeft meer duidelijkheid over oorzaak van zware valpartij in Baskenland

Quinten Hermans was een van de renners die betrokken was bij de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Hij kon de rit wel nog uitrijden.

Bij de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland waren onder meer Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard betrokken. Ook groene trui Quinten Hermans lag erbij, maar hij kon de rit wel nog uitrijden. "Ik heb er eigenlijk zelf niet veel van gezien. Ik lag er wel bij, maar kon het een beetje ontwijken door het bosje in te rijden. De meesten lagen daar al voor. Ik ben bij de gelukkigen. De schade valt goed mee", zegt hij bij Sporza. Evenepoel in tweede positie rechtdoor Hermans probeerde na de val niet te veel rond zich te kijken en wilde de ambulanciers vooral hun werk laten doen om de gevallen renners te helpen. "Ik heb al genoeg valpartijen gezien en dat is nooit fijn." Voor de oorzaak van de valpartij wijst Hermans vooral naar de hobbels in de weg door boomwortels. Daardoor schrokken sommige renners wellicht en verloren ze zo hun remmoment. Evenepoel zat in tweede positie en ging rechtdoor. Woensdag was er ook al een zware val in de Ronde van het Baskenland. "Ik kan niet zeggen dat het vandaag een gevaarlijk parcours was, of een gevaarlijke bocht in dit geval. Ik denk dat we soms zelf gewoon de limieten te hard opzoeken."