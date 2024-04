Michel Wuyts stelt drastische oplossing voor na zoveelste zware valpartij: "De tijd is dringend"

De Ronde van het Baskenland werd donderdag opgeschrikt door een zware valpartij. Voor Michel Wuyts is het dan ook genoeg geweest.

Iets meer dan een week geleden vielen in Dwars door Vlaanderen enkele favorieten uit voor de rest van het voorjaar na een zware val. Een week later vielen in het Baskenland drie van de vier podiumkandidaten in de Tour.

De lijst met renners die momenteel aan de kant staat met zware blessures is lang. Wout van Aert, Jasper Stuyven, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Marlen Reusser, Steff Cras, Jay Vine, Lennard Kämna...

Wuyts wil koers veiliger

Voor Michel Wuyts is dan ook genoeg geweest. "Hoe lang kan een mens veiligheid nog de rug toekeren? Wie brengt rede en waarden in denkwerelden?", vraagt hij zich af bij HLN.

Hij pleit voor radicale ingrepen. "Leg het koersen een maand stil." Hij wil dat alle betrokken partijen uit het wielrennen samenkomen en samen een plan uitwerken voor meer veiligheid.

"Een meerpuntenplan, doordacht, vernieuwend, ingrijpend. Tot impact-absorberende vesten toe. Wat de Formule 1 vermocht, moet het wielrennen ook kunnen. De tijd is dringend. De tijd is nu", gaat hij verder.