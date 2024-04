Ook bij Wout van Aert nog extra blessure ontdekt na val in Dwars door Vlaanderen

Wout van Aert liep ruim een week geleden enkele breuken op bij een valpartij in Dwars door Vlaanderen. Ook bij hem zijn er nog meer blessures vastgesteld.

Met een gebroken sleutelbeen, zeven gebroken ribben en ook een gebroken borstbeen was de tol bijzonder zwaar voor Wout van Aert. Voor zijn gebroken sleutelbeen ging Van Aert al onder het mes in het ziekenhuis van Herentals.

Nu blijkt dat Van Aert net als zijn ploegmaat Jonas Vingegaard een gekneusde long heeft opgelopen bij zijn val in de Dwars door Vlaanderen. Dat vertelde technisch directeur Merijn Zeeman op een persmoment.

Scan over twee weken bij Van Aert

"De scan vindt pas plaats over een paar weken", citeert HLN Zeeman. "Dan weten we hoe hij er echt voorstaat. Over een tweetal weken weten we daar meer over."

"Wat we ons precies moeten voorstellen bij een gekneusde long weet ik ook niet exact. Maar dat het pijn doet, is wel duidelijk", zei Zeeman ook nog.

Een paar dagen geleden maakte Van Aert al een kleine wandeling van zo'n 4 kilometer. "Stilstaan is achteruit gaan", schreef Van Aert er toen bij. Het is nog een tijdje afwachten op meer nieuws over Van Aert.