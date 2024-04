Tim Declercq wijst criticasters terecht over chicane in Parijs-Roubaix: "Dat is ook typisch wielrennen"



Er is al heel wat gezegd en geschreven over de chicane die net voor het Bos van Wallers wordt gelegd. Tim Declercq is een voorstander. Het Bos van Wallers is een iconische, maar ook beruchte passage tijdens Parijs-Roubaix. Het is meestal het moment waarop de koers helemaal openbreekt en de finale wordt geopend. Daardoor gaat de snelheid voor de strook altijd enorm de hoogte in en beginnen renners aan de strook aan zo'n 60 km/u. Tim Declercq was dan ook een van de renners die aan organisator ASO gevraagd heeft om in te grijpen. Declercq voorstander van chicane in Parijs-Roubaix "Het is gekkenwerk, het Bos van Wallers ligt er jaar na jaar slechter bij", zegt Declercq bij HLN. Omdat er al te veel renners hun carrière in duigen zagen vallen moest er ook iets veranderen. "Iedereen zegt: het wielrennen moet veiliger. Maar zodra iemand met een voorstel komt, wordt op de nadelen daarvan gewezen. Dat is ook typisch wielrennen", is Declercq ook wel scherp. Door de chicane zal de snelheid zakken van zo'n 70 km/u naar 30 of 35 km/u bij het opdraaien van het Bos van Wallers. "Ik ga niet zeggen dat er geen valpartijen meer zullen zijn, maar de gevolgen zullen minder erg zijn."



