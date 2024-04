Tour de France dan toch in gevaar? Nog meer blessures ontdekt bij Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard bleef bijzonder liggen na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Deense Tourwinnaar werd op een draagbaar gelegd en afgevoerd naar het ziekenhuis, terwijl hij extra beademing kreeg.

In het ziekenhuis werd duidelijk dat Vingegaard zijn sleutelbeen en ook enkele ribben had gebroken zijn zware valpartij. Gezien de ernst van de valpartij leek dat allemaal nog mee te vallen.

Vrijdagmiddag heeft Visma-Lease a Bike in een update over de toestand van Vingegaard laten weten dat de Deen ook een klaplong en een gekneusde long heeft opgelopen. Dat zou Vingegaard enkele weken aan de kant kunnen houden.

De ploeg meldt ook dat Vingegaard stabiel is en een goede nacht achter de rug heeft. Hij blijft voorlopig wel nog in het ziekenhuis in Spanje. Wanneer hij naar huis kan, is nog niet duidelijk.

Na de Ronde van het Baskenland zou Vingegaard sowieso al geen koersen meer rijden tot de Dauphiné begin juni. Dat zou zijn laatste wedstrijd worden voor de Tour start op 29 juni in Firenze. Het zal van zijn herstel afhangen of dat programma behouden blijft.

