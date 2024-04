Yves Lampaert begrijpt Van der Poel en co niet: "Beter je mond houden"

Dat de chinace net voor het Bos van Wallers veel stof doet opwaaien, is een understatement. Yves Lampaert vindt dat er al veel eerder maatregelen hadden moeten worden genomen.

De snelheid die renners halen net voor het Bos van Wallers was voor veel renners al lang een doorn in het oog. Wie niet bij de eerste twintig renners zit, rijdt bijna blind over de kasseien aan 60 km/u.

Dat zorgde de voorbije jaren al voor bijzonder zware valpartijen, waarbij renners meerdere breuken oplopen. De snelheid verlagen net voor het Bos van Wallers moet er dan ook voor zorgen dat er minder valpartijen zijn op de kasseien.

"Het is een beslissing die al tien jaar geleden moest worden. Het is levensgevaarlijk", is Yves Lampaert duidelijk bij HLN. Hij is dan ook voorstander van de chicane net voor het Bos. Mathieu van der Poel is dan weer geen voorstander.

Lampaert niet akkoord met kritiek

Volgens Lampaert kunnen journalisten dan ook niet oordelen over hoe gevaarlijk het Bos van Wallers is. Zonder de chicane kwamen de renners in een trechter terecht aan 65 km/u. Levensgevaarlijk natuurlijk.

Dat de organisatie pas enkele dagen voor Parijs-Roubaix ingrijpt met een chicane, is ook volgens Lampaert niet de beste oplossing. "Maar ik ben al blij dat er iéts verandert. Wie hier tegen is, zou beter zijn mond houden."