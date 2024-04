Met stenen gooien of niet? Houding van andere topper verschilt compleet van die van Mathieu van der Poel

Het mag niet verbazen als ze elkaar zondag weer tegenkomen op de kasseien, Mathieu van der Poel en Mads Pedersen. Opvallend: in het veiligheidsdebat neemt de huidige wereldkampioen een veel meer uitgesproken standpunt in.

En dan al helemaal als het gaat over de chicane die is aangelegd voor het Bos van Wallers. Dat doet men om de kans op valpartijen in Parijs-Roubaix te reduceren, maar Van der Poel vreest dat het zo helemaal in de soep draait. Hij heeft duidelijk laten merken dat hij geen fan is van het idee van de chicane.

Dat heeft hem al van heel veel renners kritiek opgeleverd. Wat denken de andere wereldtoopers nu eigenlijk? Een Mads Pedersen bijvoorbeeld? Die houdt zich opvallend genoeg afzijdig. De Deen kiest er in dit geval voor om Zwitserland te spelen. Terwijl iedereen wel één of andere mening lanceert, doet hij dat niet.

© photonews

"Ik wil me neutraal opstellen, want dit gaat mijn petje te boven", legt de renner van Lidl-Trek uit bij Sporza. Volgens hem kan er alleen iets bemoedigends uit de bus komen als dit intern aangekaart wordt, in plaats van met publiekelijke commentaren. "We moeten dit ook bespreken met renners en organisatoren, niet met de pers."

In elk geval is het een heldere zaak dat Pedersen niet gaat uithalen naar de chicane of naar eender welk idee waar de wielerinstanties mee voor de dag komen. "Ik kan niet met stenen gooien naar anderen als ik zelf geen duidelijke oplossing heb."