'Remco Evenepoel krijgt goed én slecht nieuws over de aard van zijn kwetsuren na zijn zware valpartij'

Remco Evenepoel heeft niet voor het eerst te maken met een zware valpartij. Meer nieuws is er ondertussen ook, zowel goed als slecht.

Het Laatste Nieuws meldt dat Remco Evenepoel wel degelijk een breuk heeft opgelopen in zijn schouderblad. Dat was aanvankelijk ook het vermoeden na de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland. Een sleutelbeenbreuk en schouderbladbreuk, zo klonk het verdict na de eerste onderzoeken.

Over die schouderbladbreuk was er toch nog enigszins twijfel. Het kon een breuk zijn, maar evengoed was het een barst. Daar hebben ze zich bij Soudal Quick-Step ondertussen toch duidelijkheid over kunnen verschaffen. Jammer genoeg valt het niet te ontkennen dat Evenepoel een breuk heeft opgelopen.

NIEUWS OVER AARD BREUK EVENEPOEL

Dat is duidelijk geworden uit de beeldvorming. Tot daar het slechte nieuws. Want er is toch ook nog een klein beetje goed nieuws voor de Belgische wielerkampioen. Dat gaat dan weer over de aard van de breuk. Want ook dat kan aardig wat uitmaken als het gaat over de averij op de langere termijn.

De schouderbladbreuk zou geen complexe breuk zijn. Dat betekent dat Evenepoel hier in principe wel volledig van moet kunnen herstellen. Die herstelperiode zal zeker en vast de nodige tijd in beslag nemen. Snel opnieuw op de fiets springen zal er dus zeker niet inzitten, dat moet hij goed en wel beseffen.

EVENEPOEL KAN VOLLEDIG HERSTELLEN

De positieve kant van het verhaal is dat Evenepoel na zijn revalidatie geen blijvende klachten zou mogen ondervinden. We duimen alvast voor hem dat dit effectief het geval is.