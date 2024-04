Scheldeprijs als troostprijs, maar de malaise is nog niet weg: ex-renner Soudal Quick-Step legt de vinger op de wonde

Gelukkig heeft Tim Merlier Soudal Quick-Step de Scheldeprijs kunnen bezorgen. Een ferme prijs is dat, laat ons daar duidelijk over zijn. Maar voor een ploeg die jaren de lakens uitdeelde in de Ronde en in Roubaix blijft het een - weliswaar mooie - troostprijs.

Tot enkele dagen geleden was het maar triestig wat Soudal Quick-Step voor mekaar kreeg in de klassiekers. Wij vroegen Jannik Steimle naar zijn mening . De Duitser zette in 2019 zijn eerste stapjes bij de Wolfpack als stagiair en was nadien vier jaar volwaardig lid van de ploeg. Vanaf dit jaar koerst hij voor Q36.5 Pro Cycling Team.

"Ik kijk in de eerste plaats naar mijn eigen ploeg, meer dan naar mijn vorige ploeg. Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over Soudal Quick-Step", wilde de man die dit voorjaar al geregeld een ontsnapping kleurde zich eerst op de vlakte houden. Uiteindelijk etaleerde hij toch wel een duidelijke visie.

STRUCTUUR SOUDAL QUICK-STEP AANGEHAALD

"Ja, natuurlijk was het presteren in de klassiekers ook al een item de afgelopen jaren, toen ik nog bij de ploeg zat. De structuur is nu in vrijwel elke ploeg meer gericht op de grote ronden." Dat is zeker ook het geval bij Soudal Quick-Step, dat steeds meer inzet op de resultaten van Remco Evenepoel in het rondewerk.

© photonews

"Dan is het niet makkelijk om ook nog een goed team te behouden voor de klassiekers", vertelt de winnaar van de GP de Denain aan Wielerkrant. "Dat is ook een deel van het proces waar je door moet." Dat is dus wat momenteel bij zijn vorige ploeg ook aan de hand is. Weinig teams kunnen rondewerk en klassiekers doen samengaan.

LAMPAERT BESTE KAART IN ROUBAIX

Toch wijst de geschiedenis erop dat er echt wel iets bij mag komen dit voorjaar. De zege van Merlier in de Scheldeprijs was een eerste stap. Nu dient Soudal Quick-Step toch ook in Parijs-Roubaix op zijn minst positief op te vallen. Lampaert is wellicht de beste kaart, al zal geprobeerd worden om ook Merlier in de finale te krijgen.