Soudal Quick-Step geeft nieuwe update over blessures van kopman Remco Evenepoel

Soudal Quick-Step heeft een update gegeven over Remco Evenepoel. De Belgische kampioen is succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeenbreuk.

Remco Evenepoel was een van de slachtoffers van de zware valpartij in de vierde rit in de Ronde van het Baskenland. Hij sprong aan 80 km/u nog over een betonnen greppel, maar kon een valpartij daarna niet meer vermijden.

De Belgische kampioen brak bij zijn val zijn sleutelbeen en schouderblad en keerde terug naar België om zich in het ziekenhuis van Herentals te laten behandelen. Zaterdag is Evenepoel dan onder het mes gegaan.

"De operatie werd zonder complicaties uitgevoerd door Dr. Steven Claes en de Belgische kampioen, winnaar van vier koersen dit jaar, is ontslagen uit het ziekenhuis om te herstellen", klinkt het bij Soudal Quick-Step.

Geen Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik

"Iedereen bij Soudal Quick-Step wenst Remco het beste voor zijn herstel", wordt het persbericht van Soudal Quick-Step besloten. Wanneer Evenepoel weer zal kunnen koersen, is nog niet duidelijk.

Evenepoel moet door zijn valpartij en breuken zijn geliefde klassiekers in de Ardennen missen. Zondag zou hij voor het eerst de Amstel Gold Race rijden, de week daarna wilde Evenepoel voor de derde keer op rij Luik-Bastenaken-Luik proberen te winnen.