Verbaast Van der Poel zijn ploegmaats nog? Vermeersch komt met duidelijk antwoord

Alpecin-Deceuninck kan straks geschiedenis schrijven door de eerste drie monumenten van het jaar te winnen. Met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen heeft het ook twee van de topfavorieten.

In Milaan-Sanremo offerde Mathieu van der Poel zich op voor Jasper Philipsen, de sprinter maakte het ook af in de sprint. In de Ronde van Vlaanderen was Van der Poel twee klassen sterker dan de concurrentie.

Straks in Parijs-Roubaix kan de ploeg dus geschiedenis schrijven. "Dat besef is er, maar twee monumenten is ook al uniek. Het bewijst hoe moeilijk het is", stelt Gianni Vermeersch bij Sporza.

Van der Poel verbaast Vermeersch niet meer

"We gaan er zeker alles aan doen, maar we hebben er ook de ploeg voor", zei Vermeersch vol zelfvertrouwen. Met Mathieu van der Poel heeft Alpecin-Deceuninck natuurlijk de te kloppen man in de ploeg.

Of Mathieu van der Poel me nog verbaast? Neen, eigenlijk niet. Wij zien het ook op momenten die jullie niet zien. Soms haalt hij ook stoten uit op training waar je je afvraagt waar hij het vandaan haalt. Daarom verbaast hij me niet meer."

Met Jasper Philipsen heeft Alpecin-Deceuninck ook nog de nummer twee van vorig jaar. Of we twee kopmannen hebben? Ik denk het wel. We gaan beter met twee wapens naar de oorlog."