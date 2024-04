📷 "Bovenmenselijke" Van der Poel slaat vriendin Roxanne met verstomming na Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel demonstreerde eens te meer zijn dominantie in Parijs-Roubaix. Dat Van der Poel gemaakt is om op kasseien te rijden tonen zijn handen de dag nadien.

Na Parijs-Roubaix stopt voor veel renners het klassieke voorjaar. Omdat de schade daags na de Hel ook groot is. Vooral de handen van veel renners liggen helemaal open na meer dan 50 kilometer dokkeren op de kasseien.

Maar niet bij Mathieu van der Poel. Zijn vriendin Roxanne Bertels zette een foto op sociale media van de handen van de wereldkampioen, waar zelfs geen schrammetje te zien is. Terwijl Van der Poel zonder handschoenen reed.

"Ben je zelfs menselijk", vroeg de Nederlandse zich af. Van der Poel zal deze week dus geen last hebben in voorbereiding op de Amstel Gold Race en daarna Luik-Bastenaken-Luik.

Schade bij Pidcock en Backstedt wel groot

Dat is wel anders bij Tom Pidcock. De Brit debuteerde in Parijs-Roubaix, maar zal de gevolgen wellicht nog een tijdje voelen. De handen van de Olympische kampioen mountainbiken liggen helemaal open.

Niet enkel bij Pidcock is de schade groot, ook Jules Hester en de Britse Zoe Backstedt zullen nog een tijdje last hebben van hun avontuur op de kasseien van Parijs-Roubaix.

This is what the cobbles of #ParisRoubaix do to your hands @Backstedt_Zoe monstered it on Saturday to finish 16th pic.twitter.com/eIibd1ogID — Andy Jolley (@ajjolley) April 8, 2024