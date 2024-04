Nieuwe tegenslag voor Lotto Dstny net voor de klassiekers in de Ardennen

Lotto Dstny moest tijdens de klassiekers al kopman Arnaud De Lie missen en krijgt nu alweer een tegenslag. Zo moet revelatie Lennert Van Eetvelt afhaken voor de komende koersen.

Lennert Van Eetvelt (21) begon ontzettend goed aan het seizoen met winst in de Trofeo Serra Tramuntana. De echte doorbraak kwam er met een ritzege en ook de eindzege in de UAE Tour.

In de Strade Bianche reed Van Eetvelt ook goed, hij werd uiteindelijk elfde. Daarna liep het mis voor Van Eetvelt. Hij kreeg problemen met overbelasting aan zijn knie en sindsdien staat Van Eetvelt aan de kant.

Lotto Dstny had gehoopt dat het Van Eetvelt kon recupereren voor de klassiekers in de Ardennen, maar dat is niet het geval volgens Het Nieuwsblad. Hij komt dus niet aan de start in de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Van Gils wel in de Ardennen

Met Maxim Van Gils heeft Lotto Dstny wel nog een kopman achter de hand. Hij scoorde vorig jaar al de klassiekers in de Ardennen. Hij werd zevende in de Amstel Gold Race, achtste in de Waalse Pijl en elfde in Luik-Bastenaken-Luik.

Van Gils etaleerde zijn vorm dit jaar al met winst in de tijdrit in de Ruta del Sol, derde in de Strade Bianche, zevende in de Milaan-Sanremo en tweede in de Gran Premio Miguel Indurain.