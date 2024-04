Ervaringsdeskundige Jurgen Van den Broeck over breuk van Evenepoel: "Geloof me maar"

Met een breuk in zijn sleutelbeen en schouderblad zal Remco Evenepoel nog even in de lappenmand liggen. Wanneer kunnen we de Belgische kampioen weer aan het werk zien?

Remco Evenepoel moet zijn geliefde koersen in de Ardennen missen door zijn val in de Ronde van het Baskenland. Met een breuk in het sleutelbeen en het schouderblad staat Evenepoel nog een tijdje aan de kant.

De Belgische kampioen ging onder het mes voor de breuk aan zijn sleutelbeen, een blessure die vaak voorkomt in het wielrennen. Over de breuk in het schouderblad werd er met geen woord gerept.

Tom Teulingkx, huis- en sportdokter en voorzitter van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, stelt dat een breuk in het schouderblad eerder zeldzaam is. "Wellicht zal het herstel van het sleutelbeen en het schouderblad wat simultaan verlopen", zegt hij bij HLN.

Van den Broeck weet wat Evenepoel meemaakt

Jurgen Van den Broeck brak na een val in de Tour in 2011 ook zijn schouderblad. "Geloof me maar: het is absoluut geen pretje", zegt hij. Eenmaal zijn breuk genezen was, schoot het lichaam van Van den Broeck plotseling volledig in een kramp.

"Het bleek een rechtstreekse reactie te zijn van de impact die de crash had gehad op mijn lijf en leden. Mijn spieren protesteerden en trokken zich samen. ‘Vergelijk het met een zak cement die je van de eerste verdieping naar beneden laat vallen. Die spat ook uit elkaar’, werd me gezegd."