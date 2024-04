Alpecin-Deceuninck kondigt opvallende nieuwe sponsor aan voor Van der Poel en co

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na de vele overwinningen van Alpecin-Deceuninck de afgelopen weken zal de ploeg heel wat winstpremies moeten uitbetalen. Een nieuwe sponsor zal daarbij moeten helpen.

Mathieu van der Poel sloot onlangs een deal met fietsenfabrikant Canyon voor tien jaar. Tot eind 2028 doet hij dat zeker als renner bij Alpecin-Deceuninck, daarna ook nog een paar jaar als ambassadeur.

Alpecin-Deceuninck bouwt ook verder aan zijn toekomst en heeft een deal gesloten met slotenfabrikant ABUS. Het bedrijf is één van de voornaamste in de sector en wordt de 'Official Security Partner' van Alpecin-Deceuninck.

Materiaal Van der Poel en co beschermen

ABUS zal instaan voor de veiligheid van het materiaal van de renners en stafleden tijdens wedstrijden, trainingen, stages en thuis. Het stelen van de dure fietsen van Alpecin-Deceuninck zou dus in de toekomst moeilijker moeten worden.

"Zo’n high-class team heeft enorme nood aan beveiliging, soms gaat dat gepaard met zeer complexe vereisten", aldus Christian Rothe, bestuurslid bij ABUS. De broers Roodhooft zijn blij met de nieuwe sponsor.

"Als je kijkt naar het aantal koersen en stages waar we tegelijk aanwezig zijn, op compleet verschillende locaties met andere eisen van renners en teams, kan je wel raden hoe complex het is wat wij doen. Met ABUS hebben we de juiste partner gevonden om ons hierin te helpen."