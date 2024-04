Demi Vollering reageert voor het eerst op vreemd statement van haar ploeg over vertrek

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Net als vorig jaar is Demi Vollering er niet in geslaagd om de Brabantse Pijl te winnen. Al ging het achteraf vooral over de toekomst van de winnares van de Tour.

Twee weken geleden tijdens Dwars door Vlaanderen bevestigde ploegleider Danny Stam dat kopvrouw Demi Vollering aan het einde van het jaar vertrekt. De ploeg bevestigde dat nog eens in een vreemd statement. "We hebben Demi een genereus aanbod gedaan en aangegeven dat hierop gereageerd kon worden voor een bepaalde datum. Het management van Vollering heeft hier niet op gereageerd. Daarom gaan wij ervan uit dat Vollering de ploeg zal verlaten aan het eind van het jaar", zei de ploeg. Vollering over vertrek bij SD Worx-Protime Dat wil dus zeggen dat SD Worx-Protime de winnares van de Tour vertrekt bij de ploeg van Lotte Kopecky. Zelf reageerde de Nederlandse nog niet op haar vertrek bij SD Worx-Protime. Dat deed ze na de Brabantse Pijl wel. "Over dat statement heb ik niets te zeggen. Ik wil alleen naar het sportieve kijken", zei ze bij Wielerflits. Waarom ik niets wil zeggen? Het is heel simpel. Ik focus me nog helemaal op dit seizoen." Vollering wil zich dit seizoen opnieuw focussen op de Tour, die ze voor de tweede keer in haar carrière kan winnen. "Officieel mag ik sowieso nog niets zeggen tot 1 augustus. Daarvoor gaan jullie niets van me horen."