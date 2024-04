Dylan Teuns onthult waarom hij net tekort kwam om de Brabantse Pijl te winnen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na zijn sterke Ronde van Vlaanderen was het uitkijken naar Dylan Teuns in de Brabantse Pijl. De Belg van Israel-Premier Tech maakte indruk, maar kon net niet winnen.

In de voorlaatste plaatselijke ronde van de Brabantse Pijl maakte Dylan Teuns bijzonder veel indruk op de Moskesstraat (0,5 km à 8%). Hij sloeg een gat met Wellens en Van den Berg, maar liet de twee nog terugkeren.

In de laatste ronde had Teuns geen versnelling meer en kwamen er nog renners aansluiten, waaronder zijn ploegmaat Blackmore en de latere winnaar Cosnefroy. Teuns werd door de Fransman geklopt in de sprint.

Teuns komt net tekort in Brabantse Pijl

"Ik kan hem aan in een sprint, maar hij had zijn benen nog wat kunnen sparen aangezien hij pas in de laatste ronde kwam aansluiten. Ik wist dus dat het lastig zou zijn tegen die iets frissere mannen", zei Teuns achteraf.

"Mijn ploegmaat Blackmore kwam nog aansluiten en heeft het fantastisch gedaan in de laatste anderhalve kilometer. Dat had ik nodig om er een lastige sprint van te maken", stelde Teuns.

"Ik zag een opening langs links en ging van ver aan. Dat was de goede move, maar ik wist dat Cosnefroy in mijn wiel zat en hij kwam er nog over." Cosnefroy won uiteindelijk met enkele lengtes voorsprong op Teuns.