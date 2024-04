Lotte Kopecky hakt knoop door, maar SD Worx-Protime blijft ook twijfel zaaien

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky rijdt zondag de Amstel Gold Race, volgende week ook Luik-Bastenaken-Luik. Ook over de rest van haar programma is nu wat meer duidelijkheid.

Na het voorjaar gaat de focus van Lotte Kopecky naar de Olympische Spelen. Daar wil ze zowel op de weg als op de piste meedoen voor medailles. Voor de wereldkampioene wellicht haar beste kans in haar carrière.

De Olympische Spelen gaat Kopecky voorbereiden met het rijden van de Giro (7-14 juli), dat bevestigde ploegleider Danny Stam bij HLN. "Een ideale koers om zelf ritwinst te scoren en te verbeteren."

Voor de Spelen gaat Kopecky niet op hoogtestage, daar houdt de wereldkampioene niet van. Met rittenkoersen en trainen wil SD Worx-Protime Kopecky laten toegroeien naar haar topniveau.

Wel de Giro, niet de Tour?

Kopecky reed de Giro al drie keer in haar carrière. In 2020 won ze de zevende rit, toen haar eerste zege op het hoogste niveau. Vorig jaar liet Kopecky de Giro links liggen voor de Tour, waar ze tweede werd.

De Giro eindigt 13 dagen voor de tijdrit op de Olympische Spelen. Of Kopecky ook aan de start zal staan van de Tour in Rotterdam, is nog niet zeker. De Tour begint een dag na het omnium op de Spelen, wat een lastige combinatie zou zijn.