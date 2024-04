Nathan Van Hooydonck weerlegt theorie rond Mathieu van der Poel: "Dan zouden er veel renners verhuizen"

Mathieu van der Poel is bezig om een waanzinnig palmares bij mekaar te fietsen. Alle theorieën kunnen worden losgelaten waarom het hem zo voor de wind gaat.

Eén theorie wijst op het feit dat hij zich kiplekker voelt wanneer hij in de Spaanse zon gaat trainen. Is dat dé enige verklaring waarom Van der Poel hoogtij viert in de koers? "Neen, dat denk ik niet", geeft Nathan Van Hooydonck in de podcast Wuyts & Vlaeminck aan dat hij toch niet helemaal gelooft in dat verhaaltje.

"Als dat de enige uitleg zou zijn, zouden er heel veel renners morgen naar Spanje verhuizen om zo'n palmares bij mekaar te rijden. Het talent is één zaak. Hij is gewoon al jaren één van de beste renners van de wereld. Nu vallen een paar renners weg die hem kunnen bedreigen." Dan gaat het over een Pogacar en een Van Aert.

BOOST VOOR VAN DER POEL

"En misschien was Van der Poel alsnog de beste geweest. Dat gaan we nooit weten. Hij wint twee Monumenten op rij: dit geeft wel een boost aan zijn carrière." Met een palmares dat nu toch enorm aandikt, met meer dan één keer de Ronde en Roubaix in zijn prijzenkast en ook al koersen als Milaan-Sanremo en de Strade.

"De ploeg zit er ook voor iets tussen", geeft Van Hooydonck een compliment aan Alpecin-Deceuninck. In eerste instantie denkt de voormalige wielrenner dan aan de manier waarop het management de leiding van de ploeg in handen neemt. "De gebroeders Roodhooft weten wat ze doen", is er veel geloof in hen.

SUCCES VAN BROERS ROODHOOFT

De broers lijken perfect te weten hoe Van der Poel te benaderen en te prikkelen. "Ze weten wat ze in de hand hebben en houden hem kort als het moet."