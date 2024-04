Nieuwe ereplaats voor Tim Wellens in Brabantse Pijl: dit denkt hij van zijn voorjaar

Tim Wellens zich voor de laatste keer getoond in het voorjaar. In de Brabantse Pijl kleurde hij mee de finale en werd hij derde in de sprint.

In de voorlaatste ronde reed Tim Wellens weg met Dylan Teuns en Marijn van den Berg. "We reden met zijn drieën vooraan, maar er keerde plots een groepje terug", doelt Wellens op Benoît Cosnefroy, Joseph Blackmore, Quinten Hermans en Jefferson Cepeda.

"Ik probeerde nog weg te rijden op de laatste helling, maar ik kon het verschil niet maken." Daarna reed de Nederlander Marijn van den Berg weg, ook al leek hij de snelste te zijn van het groepje van zeven.

"Gelukkig zat Israel-Premier Tech nog met twee in ons groepje toen Van den Berg demarreerde. Ik was vooral bang voor hem", gaf Wellens toe. In de laatste oplopende kilometer viel Van den Berg nog helemaal stil.

Wellens tevreden met voorjaar

In de sprint was Cosnefroy uiteindelijk de snelste, voor Teuns en Wellens. Voor de Belg van UAE Team Emirates een nieuwe ereplaats na een tweede plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en een vierde plaats in de E3 Saxo Classic.

"Ik heb een heel goed voorjaar gereden, beter dan verwacht. Ik heb mij laten zien en als ploeg waren we heel sterk." Nu neemt Wellens een paar dagen rust voor hij op hoogtestage vertrekt als voorbereiding op de Dauphiné en de Tour.