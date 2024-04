Soudal Quick-Step krijgt uitstekend nieuws over gevallen Mikel Landa

Met Remco Evenepoel en Mikel Landa zag Soudal Quick-Step zijn twee speerpunten voor Ardennen uitvallen. Over Landa is er wel goed nieuws.

Belgisch kampioen Remco Evenepoel was een van de slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland in de vierde rit. Hij brak zijn sleutelbeen en schouderblad en zal enkele weken out zijn.

Soudal Quick-Step richtte dan maar zijn pijlen op de Spanjaard Mikel Landa. Dat dacht ook Patrick Lefevere, want Landa eindigde vorig jaar derde in de Waalse Pijl. Hij kon de meubelen redden voor Soudal Quick-Step.

Herstel Landa verloopt goed

Een dag later lag ook dat plan in duigen. Landa viel ook en brak daarbij zijn sleutelbeen en twee ribben. Volgens het Spaanse Marca zou er nu wel goed nieuws zijn over het herstel van de Spanjaard.

Landa zou geen operatie ondergaan hebben voor zijn sleutelbeenbreuk, de Spanjaard zou zo'n drie tot vier weken moeten herstellen van zijn blessures. Hij zou snel weer kunnen koersen, al zou de Ronde van Romandië eind april te vroeg komen.

De Dauphiné begin juni en de Tour eind juni zouden helemaal niet in gevaar komen voor Landa. Hetzelfde geldt voor Evenepoel, al is er bij hem nog geen duidelijkheid over een mogelijke rentree.