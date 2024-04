Van Aert aan de frieten, Evenepoel eet chocoladekoeken tijdens revalidatie: dit is waarom dat belangrijk is

Wout van Aert en Remco Evenepoel liggen voorlopig in de lappenmand. En ze grijpen de laatste tijd vooral naar vettig eten.

Op Pasen, tijdens de Ronde van Vlaanderen, genoot Wout van Aert van paasmaaltijd met wat frietjes. Remco Evenepoel werd de dag na zijn operatie aan zijn gebroken sleutelbeen verrast door zijn vrouw Oumi met chocoladekoeken.

Toch opvallend, want profrenners letten meestal heel hard op hun voeding. Tot op de gram toe wordt hun voeding afgewogen. Volgens voedingsdeskundige Maaike Polspoel is het logisch dat er naar vetter eten wordt gegrepen.

Van Aert en Evenepoel herstellen beter

"Comfort food bevat veel suikers of vetten", zegt ze Het Laatste Nieuws. "En die zorgen voor een dopamineprikkel in de hersenen. Het effect is kortstondig. Maar het doet je even iets beter voelen. Je krijgt een beloningsgevoel."

Volgens Polspoel kan het een beetje vergeleken worden met de beloning waar topsporters naar op zoek zijn. Want door hun valpartijen hebben ze hun sportieve prijs niet kunnen binnenhalen.

Polspoel, die al anderhalf jaar samenwerkt met Soudal Quick-Step, stelt waarom vettig eten goed is tijdens de revalidatie. "Het is belangrijk dat je genoeg blijft eten, want tijdens een revalidatie of ziekte ligt het energieverbruik vaak hoger."