Belg boos na Brabantse Pijl: "Met Van Aert, Pogacar of Van der Poel gaan ze dat niet doen"

Decathlon-AG2R was aan het feest met Benoît Cosnefroy in de Brabantse Pijl. Al zorgde de diskwalificatie van Sander De Pestel toch voor een klein smetje.

Na vier jaar bij Team Flanders-Baloise stapte Sander De Pestel (25) dit seizoen over naar Decathlon-AG2R. Die ploeg doet het opvallend goed, want het evenaarde nu al zijn totaal van negen zeges van vorig seizoen.

De negende zege van het seizoen kwam er woensdag in de Brabantse Pijl. De Pestel reed de koers niet uit na een diskwalificatie. Bij de eerste passage over de finish reed hij lek, maar het duurde even voor hij geholpen werd door de volgwagen.

Wel bij De Pestel, niet bij Van Aert en co?

De Pestel kwam terecht tussen het peloton en een geloste groep, maar van een commissaris mocht hij niet terugkeren tussen de volgwagens. Zelfs een drinkbus aannemen mocht niet. "Dit is best frustrerend", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ze hanteren twee maten en gewichten. Met grote coureurs als Wout van Aert, Tadej Pogacar of Mathieu van der Poel gaan ze dat niet doen, maar met een klein coureurke als ik doen ze dat wel", stelt De Pestel.

Volgens hem zou een beetje menselijkheid op zijn plaats geweest zijn. De Pestel stelt dat terugkeren achter de volgwagen, niet aan de wagen hangen zoals Tarling tijdens Parijs-Roubaix, dan ook geen wedstrijdvervalsing is.