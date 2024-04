Belgische ploegmaat is héél eerlijk over verlies van Remco Evenepoel en de impact ervan

Remco Evenepoel viel zwaar in de Ronde van het Baskenland. Daardoor mist hij de Ardennenklassiekers en kan hij zijn kansen niet wagen in onder meer Luik - Bastenaken - Luik. De voorbereiding op de Tour de France komt voorlopig niet in het gedrang, maar toch.

Louis Vervaeke was als helper van Remco Evenepoel en Mikel Landa begonnen in de Ronde van het Baskenland. Hij beleefde dus een rare koers, gezien zijn twee kopmannen dag op dag na elkaar uitvielen in de race.

“Ik was behoorlijk goed begonnen aan de Ronde van het Baskenland. Van mijn tijdrit was ik tevreden, zonder daarin risico’s te nemen. En dan volgde er nog een eigen resultaat, een mooie derde plaats. Een podium krijg je nooit cadeau, dus het was wel leuk voor het moreel."

"Maar dan was er die val van Remco en Mikel Landa. Het was raar dat we die twee kopmannen plots zijn verloren door redelijk zware valpartijen", aldus Louis Vervaeke in een reactie bij Wielerflits op de rare gang van zaken.

Duidelijk hoofddoel blijft de Tour de France

De Belgische beloftevolle renner geeft toe dat het een enorme impact had op de hele zaak: "Bij mij heeft dat mentaal in mijn hoofd gespeeld richting het einde van het Baskenland. Maar die koers in de benen hebben, is altijd goed."

De komende maanden zal Louis Vervaeke mogelijk wel nog van waarde kunnen zijn voor Remco Evenepoel. Als hij goed in vorm is, dan is hij een optie om mee te nemen naar de Tour de France. Dat blijft voorlopig het hoofddoel van Evenepoel in 2024.