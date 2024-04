Het is Visma - Lease a Bike menens: Belg van Lotto - Dstny nadrukkelijk op de radar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma - Lease a Bike is nu al aan het kijken naar de toekomst. Daarbij willen ze ook zeker een aantal nieuwe spelers aanwerven. En dus kijken ze nu al over de grenzen van het eigen team, om ook te gaan shoppen bij Lotto - Dstny.

Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt tekenden als eerste bij tot eind 2026 bij Lotto - Dstny, ondertussen is er met Milan Menten al een derde renner die bij Lotto-Dstny zijn aflopende contract heeft weten te verlengen.

Toch is er nog heel veel werk aan de winkel. Veertien renners zijn einde contract en dus zijn er andere teams die zich roeren. Zo ook onder meer voor Florian Vermeersch, die momenteel nog aan het revalideren is.

Na zijn dijbeenbreuk heeft hij klaarblijkbelijk voorzichtig de fietstrainingen op de rollen hervat, weet Het Laatste Nieuws. Lotto - Dstny zou graag met hem doorgaan de volgende jaren, sterke man en CEO Stephane Heulot deed hem zelfs een aanbieding.

Visma - Lease a Bike niet de enige geïnteresseerde

Toch zou het nog een heel andere kant kunnen opgaan, want er is heel veel interesse in de Belgische hardrijder. Zo zou Visma - Lease a Bike hem graag willen inlijven, al zijn ze volgens de krant zeker niet het enige team.

De voorbije jaren liet Vermeersch leuke resultaten optekenen. Dit jaar was hij een van de vele klassieke renners die er door pech niet kon bij zijn voor Lotto - Dstny. Als hij terug helemaal fit raakt, kan hij een aanwinst zijn voor vele teams.