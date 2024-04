'Lotto Dstny bouwt verder aan toekomst met contractverlenging, maar onzekerheid blijft'

Lotto Dstny blijft verder bouwen aan zijn toekomst. Na een contractverlenging van onder De Lie, Van Gils en Van Eetvelt heeft het nu opnieuw een renner langer vastgelegd.

Goudhaantjes Arnaud De Lie, Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt verlengden hun contract al tot eind 2026 bij Lotto Dstny. Daarmee wil de ploeg zijn promotie naar de World Tour in 2026 veilig stellen.

Volgens HLN heeft Lotto Dstny nu ook het contract van sprinter Milan Menten (27) verlengd. Hij rijdt sinds 2023 voor de Belgische ploeg en won vorig jaar Le Samyn. Dit jaar werd hij vijfde in de GP Criquielion en achtste in Nokere Koerse.

Met de contractverlenging van Menten zou Lotto Dstny nu vijftien renners onder contract hebben voor 2025, maar er blijven ook nog dertien renners over die geen contract hebben. Waaronder Campenaerts, Vermeersch en Kron.

Onzekerheid over sponsors bij Lotto Dstny

Op nieuwe contractverlengingen zal het wellicht nog even wachten zijn. Sponsor Dstny lijkt na twee jaar alweer te vertrekken en ook het contract van co-sponsors MR Solar en Caps loopt eind dit jaar af.

Het is maar de vraag of er momenteel nog veel speling is in het budget voor volgend jaar. Of wil Lotto Dstny door het verlengen van onder meer De Lie, Van Gils en Van Eetvelt nieuwe sponsors aantrekken?