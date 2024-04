Lotto heeft het licht gezien: dan komt Arnaud De Lie opnieuw in competitie

Het voorjaar van Arnaud De Lie leek nergens naar. Door verschillende valpartijen moest hij uiteindelijk forfait geven voor de ene koers na de andere. Ondertussen is er wel meer duidelijkheid over zijn toekomst.

De valpartij van Arnaud De Lie in Le Samyn hakte er fel op in. Zowel in Parijs-Nice als in de koersen nadien kon hij zich nooit laten zien en toen hij wel eens mee voorin was, viel hij andermaal. En dus was het tijd om te herbronnen.

Die herbronning is er ondertussen gekomen én bovendien is de renner ook weer helemaal fit bevonden. En dus kan het nu opnieuw alle kanten uit met de renner van Lotto - Dstny. Zijn doelen op korte termijn zijn alvast bekend.

Arnaud De Lie zal eind april weer in competitie treden in de Famenne-Ardenne Classic. Die koers won hij - letterlijk - vorig jaar op één been. Hij schoot uit zijn klikpedaal in de sprint, maar wist alsnog door te zetten tot op de streep.

Nieuw programma gemaakt voor De Lie

De Lie zal vervolgens deelnemen aan de Grand Prix du Morbihan, die hij ook in 2023 heeft gewonnen, en de Tro Bro Léon in Bretagne. Daarna zal er verder gekeken worden naar zijn programma en welke koersen hij zal rijden.

Dat werd door de coach van Arnaud De Lie allemaal gemeld bij Sporza. De komende weken mogen we meer nieuws verwachten over wat de renner van Lotto - Dstny allemaal zal uitvlooien. Ook in de zomer en het najaar kan hij nog mikken op interessante koersen.