Oliver Naesen vond opvallende oorzaak voor mindere prestaties: "Het is geschift, echt extreem"

Na enkele moeilijke jaren staat Oliver Naesen er opnieuw, met enkele mooie uitslagen in het voorjaar. Na jaren zoeken heeft Naesen zijn probleem gevonden, namelijk selder.

De laatste jaren liep het allemaal wat minder voor Oliver Naesen (33). Sinds zijn topjaar in 2019, waarin hij tweede werd in Milaan-Sanremo en zevende in de Ronde van Vlaanderen, was hij wat op de sukkel.

Naesen was om onverklaarbare reden vaak ziek, terwijl hij zich de dag ervoor altijd kerngezond was. Het werd de laatste jaren steeds erger, vorig jaar werd Naesen in totaal zo'n 40 keer ziek. "Soms meerdere keren per week. Echt geschift", zegt hij bij HLN.

Er werd altijd gedacht aan griep en dus kreeg Naesen antibiotica. De oorzaak werd nooit gevonden, tot hij op een dag heel fel reageerde op knolselder, een allergische reactie. De allergie voor selder kwam heel geleidelijk tot stand en is nu een volwaardige allergie.

Naesen opnieuw ziek na Ronde van Vlaanderen

En dat maakt het leven van Naesen bijzonder moeilijk. "Selder zit in fucking alles." Na de Ronde van Vlaanderen had Naesen een gratin gegeten uit de winkel, waar geen vermelding van selder op stond. Toch werd hij opnieuw ziek.

Na lang zoeken op de website van de fabrikant stond vermeld: kan sporen van selder bevatten. "Het is geschift, echt extreem. Onze vrienden lachen ermee, maar je kan me nu vermoorden met een knolselder."

Naesen heeft zich dan ook jaren een zombie gevoeld toen hij wakker werd. "Nu sta ik op om half zeven en ben ik klaar voor de dag. Ik voel me fit, ik heb zin om te gaan trainen. Ik ben ook twee, drie kilo afgevallen."