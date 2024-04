Thomas De Gendt én Wout van Aert zelf reageren met heel veel humor op gedoe rond van Aert, inclusief ... bad én boterhammen

Elke dag een update over of van Wout van Aert? Dat was de voorbije weken een beetje hét grote mantra in diverse media. Vandaag werd er nog niet gepost en dus ging het op de sociale media als een lopend vuurtje. Ook Wout van Aert zelf roerde zich in de debatten en zorgde zo voor hilariteit.

Op de sociale media en X werd er gegrapt over het feit dat er vandaag nog geen wilde updates werden gemaakt over wat Wout van Aert allemaal heeft gedaan. Dat is een beetje kritiek op het feit dat elke wandeling of scheet die hij de voorbije weken liet in de media verscheen. En dus gingen een aantal wielrenners zelf ook meteen met de tweet aan de haal om zelf ook wat dieper in te gaan op het thema. Ook Thomas De Gendt - misschien wel dé renner der renners als het gaat over de sociale media - reageerde. Hey media, liggen jullie te slapen? @WoutvanAert is met zijn zoon gaan wandelen en ik moet dat zelf via strava ontdekken?!? — Christophe Diels ©️ (@denbokkerijder) April 11, 2024 "Het schijnt dat Wout van Aert ook een bad heeft genomen", kon die erom lachen. Daar bleeft het niet bij: vervolgens roerde Wout van Aert zich ook zelf in de debatten door te delen wat hij vandaag precies allemaal heeft gedaan. "Ik heb vandaag voor het eerst mijn boterhammen met rechts opgesmeerd", aldus Wout van Aert in een reactie op X ook. Het leverde ook meteen heel wat likes op, want iedereen smulde volop mee van de renners en hun humor. Naart schijnt heeft hij ook een bad gepakt. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) April 11, 2024 Vandaag eerste keer mijn boterham met rechts opgesmeerd — Wout van Aert (@WoutvanAert) April 11, 2024