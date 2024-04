Visma - Lease a Bike schakelt snel: dit is de vervanger van Wout van Aert

Opnieuw slecht nieuws voor Wout van Aert. Hij moet de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan. Dat nieuws lag misschien al een beetje in de pijplijn, maar is nu ook definitief geworden. Reden is zijn val in Dwars door Vlaanderen. En dus moet Visma - Lease a Bike snel schakelen.

Visma-Lease a Bike zou naar de Ronde van Italië trekken met een groep vrijbuiters en rittenkapers. Olav Kooij voor de echte sprintersritten, Wout van Aert voor allle andere ritten waar een klein heuveltje of dergelijke meer aan te pas komt. Wout van Aert raakt nu echter niet fit. En ook Wilco Kelderman - samen met Cian Uijtdebroeks een kopman voor het hooggebergte - zal er niet bij zijn in de Ronde van Italië. En dus moest Visma - Lease a Bike schakelen. © photonews Wilco Kelderman geraakt na een sleutelbeenbreuk niet fit en wordt vervangen door Koen Bouwman, Christophe Laporte neemt de taken van Van Aert over in de Giro d'Italia. Dat laat Sporza alvast weten op donderdagnamiddag. Teleurstelling groot bij Wout van Aert Wout van Aert (29) mist zoals eerder al gezegd de Ronde van Italië. In een videoboodschap van zijn ploeg heeft hij voor het eerst zelf gesproken na zijn val in Dwars door Vlaanderen. En daarin uit hij duidelijk zijn teleurstelling. Christophe Laporte van zijn kant beleefde zelf ook geen voorjaar om echt over naar huis te schrijven. Door ziekte moest hij heel wat wedstrijden aan de kant staan en kon hij zijn kansen niet gaan in de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Tegen de Giro d'Italia zou hij wél opnieuw helemaal fit moeten zijn.