Wat als vrouwen moeten plassen tijdens de koers? Ine Beyen geeft het antwoord als ervaringsdeskundige

Als mannen moeten plassen tijdens de koers, dan kunnen ze dat door even aan de kant van de weg te gaan staan of zelfs gewoon op de fiets. Bij vrouwen werkt dat toch even anders zou je denken. Maar hoe doen zij het dan concreet? Ine Beyen geeft het antwoord.

"Elke keer als een vrouwenkoers lang is, zoals deze keer 170 kilometer, dan komen dezelfde soort vragen terug. Het is iets dat we al honderd keer hebben uitgelegd ondertussen", aldus Ine Beyen daarover bij Sporza.

"Het is wel goed dat ze zich de vraag stellen, want dan zijn ze er wel mee bezig. Misschien hadden ze beter naar de vorige koersen ook gekeken, maar goed", is de analiste duidelijk tijdens Gent - Wevelgem - een van de langste races ooit voor vrouwen.

Ine Beyen schept duidelijkheid over de zaak

"Uiteraard blijft het als vrouw veel moeilijker dan als man, maar het gebeurt gewoon. Net als bij de mannen, soms ziet een hele colonne volgwagens het dan wel maar dan is het maar zo", wil ze er ook geen doekjes om winden.

Beyen zelf moest ooit eens plassen in Qatar, toen er geen beschutting was. “Veel mensen hebben mij niet zien zitten toen in de woestijn, maar als het moet dan moet het", is ze duidelijk. Vrouwen doen het dus gewoon op dezelfde manier als de mannen.