Alaphilippe pakt uit met opmerkelijke onthulling over grote fout en breuk, Zonneveld deelt meteen prik uit aan Lefevere

Julian Alaphilippe heeft een grote onthulling gedaan over een opgelopen breuk. Thijs Zonneveld grijpt het aan om kritiek te geven aan het adres van Patrick Lefevere.

Julian Alaphilippe is dit voorjaar enkele keren tegen de vlakte gegaan en had vooral last van een valpartij in de Strade Bianche. De Fransman heeft die blessure voor zich gehouden en is toch gewoon blijven koersen, omdat de pijn 'niet ondraaglijk' was, onthult hij in een exclusief interview met de Franse krant Le Parisien.

ALAPHILIPPE WIL GEEN EXCUSES MAKEN

"Ik wilde het niet zeggen, omdat ik niet wilde dat ze zouden denken dat ik excuses aan het verzinnen was." Een grote fout, dat erkent Alaphilippe nu. "Ik had tegen mezelf moeten zeggen: neem de tijd om te herstellen, stap er overheen en vecht niet tegen de pijn. Ik heb deze fout gemaakt. Ik kan niet meer terug en moet het accepteren."

Thijs Zonneveld heeft het verhaal over de breuk van Julian Alaphilippe ook gedeeld op zijn sociale media. "Met de groeten van Patrick Lefevere", schrijft de Nederlander erbij. Zonder er uitgebreid op in te gaan maakt de wielrenner/journalist zo meteen een punt van kritiek duidelijk aan het adres van de CEO van Soudal Quick-Step.

Met de groeten aan Patrick Lefevre: https://t.co/X9qnNKSHGU — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) April 11, 2024

Het is bekend dat Zonneveld en Lefevere niet bepaald goede vrienden zijn. De verwijzing op de social media van die eerste gaat uiteraard over het feit dat Lefevere in het verleden al publiekelijk kritiek geuit heeft op de prestaties en de levensstijl van Alaphilippe. Al ging die kritiek over een vorige periode, maakte Lefevere al duidelijk.

KRITIEK VAN LEFEVERE

In elk geval wordt de indruk gewekt dat mede hierdoor Alaphilippe niet alles durfde zeggen, zelfs binnen de eigen rangen bij Soudal Quick-Step. Het beste is toch dat alle partijen in de toekomst open kaart spelen, zeker over medische zaken.