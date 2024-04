Bakelants, Boonen en De Wolf geven Philipsen wijze raad over een potentieel vertrek: "Wat Mathieu doet in Sanremo..."

Wat moet Jasper Philipsen toch doen? Komt het eind dit jaar tot een vertrek? Bakelants, Boonen en De Wolf raden hem dat af.

Jasper Philipsen is eind dit jaar einde contract. Bij Alpecin-Deceuninck speelt de snelle Belg een hoofdrol in zijn droomkoersen, maar zit hij ook met de aanwezigheid van Mathieu van der Poel. In Wielerclub Wattege buigen ze zich over wat Philipsen juist moet doen. "Blijven", klinkt het daar toch wel in koor.

TACTISCH VOORDEEL BIJ ALPECIN-DECEUNINCK

Dirk De Wolf vindt dat met klem de juiste keuze. Jan Bakelants zit helemaal op dezelfde lijn. "Ik vind dat hij daar perfect past", zegt hij over Philipsen en Alpecin-Deceuninck. "Ik denk dat hij zondag ook tweede wordt omdat het tactisch allemaal goed in mekaar valt." Niet het eerste Monument waar het voor Philipsen goed uitdraait.

Je kunt niet voorbijgaan aan het feit dat het in weinig andere ploegen zou gebeuren wat Mathieu doet in Milaan-Sanremo." De Wolf merkt op het aantrekken van de sprints door Van der Poel in de Tour op. "En Parijs-Roubaix valt dan ooit ook wel eens uit de kast." Eenzelfde geluid is te horen bij Tom Boonen.

"Ik ben er honderd procent van overtuigd dat hij zich bij geen enkele ploeg ter wereld kan verbeteren. En dat hij gaat kunnen profiteren van Mathieu van der Poel." Dan gaat het wel puur over het sportieve. Het financiële plaatje zal ook wel een rol spelen. Al oogt het sportieve luik nu zo fraai dat je dat ook niet zomaar naast je neerlegt.

PHILIPSEN KAN ZICH NIET VERBETEREN

Boonen legt nog eens uit in welke situaties Philipsen voordeel kan halen uit het ploegmaat zijn van Van der Poel. "Niet alleen als helper, maar ook als hij vooraan zit en Mathieu eens achteraan."