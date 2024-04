Belgisch talent Lecerf wil zich ontdekken in de Ardennen en onthult op welke koers hij mikt

Geen Remco Evenepoel in de Ardennen en dus moet Soudal Quick-Step het anders aanpakken. De jeugd krijgt daarbij volop zijn kans, onder meer William Junior Lecerf.

William Junior Lecerf (21) doet het goed in zijn eerste jaar bij de profs. In de AlUla Tour werd hij meteen tweede in het eindklassement en beste jongere, in Catalonië en het Baskenland eindigde hij in de top tien van het jongerenklassement.

Na wat rust kan Lecerf zich nu focussen op het drieluik in de Ardennen. "Het wordt speciaal om verschillende redenen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Nooit eerder reed ik een koers van dit niveau en over zo’n afstand."

Lecerf mikt op Waalse Pijl

Met 253,6 kilometer wordt de Amstel Gold Race de eerste koers over de 200 kilometer voor Lecerf. Ook in Luik-Bastenaken-Luik moeten de renners 254,5 kilometer afleggen. Daarom kijkt Lecerf vooral uit naar de Waalse Pijl van 198,6 kilometer.

"Op papier moet de Waalse Pijl me het best liggen. Kan ik goed gepositioneerd aan de voet van de slotklim naar de Muur van Hoei beginnen, dan moet er een ereplaats in zitten", is de jonge Belg ambitieus.

Lecerf zou tekenen voor een plek in de top twintig, maar wil vooral ervaring opdoen in de klassiekers in de Ardennen. "Druk voel ik niet. Zoals altijd proberen we er het beste van te maken", stelt Lecerf nog.