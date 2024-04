Ex-renner Soudal Quick-Step komt in opspraak: Bianchi slaat hard terug en er moeten excuses worden overgemaakt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een ex-renner van Soudal Quick-Step heeft zich bij zijn nieuwe werkgever niet populair gemaakt. Toch zeker niet ten aanzien van zijn huidige fietsleverancier. Die heeft ondertussen wel excuses gekregen.

Florian Sénéchal, die sinds dit jaar niet langer voor Soudal Quick-Step maar voor Arkéa-B&B Hotels uitkomt, was één van de grote pechvogels in Parijs-Roubaix. De Fransman moest onderweg maar liefst vier keer van fiets wisselen. Na afloop liet Sénéchal zich dan nog eens negatief uit over de fietsen van Bianchi.

Daar konden ze bij het Italiaanse merk niet mee lachen en dat lieten ze ook merken in een persbericht. Bianchi beweerde met verrassing kennis te nemen van de uitspraken van Sénéchal en benadrukte dat alle frames en onderdelen aan de veiligheidseisen voldoen. Kortom: het verdedigde zich tegen de kritiek.

PROBLEMEN IN PARIJS-ROUBAIX

Toch werden de problemen in de loop van de koers niet zomaar weggemoffeld. Volgens Bianchi zijn bepaalde instructies in verband met de sturen door de ploeg genegeerd. Ondanks dit alles wil het merk zijn partnership met Arkéa-B&B Hotels verder zetten en dit met 'hernieuwe positiviteit' en hopelijk meer zeges in de toekomst.

De wielerploeg heeft zelf ook een persbericht de wereld in gestuurd. "Arkéa-B&B Hotels en Florian Sénéchal zouden samen hun excuses willen aanbieden voor de uitspraken op zondag 7 april na de aankomst van Parijs-Roubaix." Arkéa gaat ook mee in het verhaal van de niet opgevolgde instructies voor montage van de sturen.

BIANCHI HAALT ZIJN SLAG THUIS

"Arkéa-B&B Hotels, general manager Emmanuel Hubert en alle renners zouden graag hun totale vertrouwen herbevestigen in de fietsen van Bianchi", klinkt het. De fietsleverancier wordt met deze verontschuldigingen dus publiekelijk volledig uit de wind gezet.