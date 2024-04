Interesse in Tim Wellens, knoop voor 2025 is doorgehakt

In de Brabantse Pijl reed Tim Wellens andermaal een prima race. En zo heeft hij een toch wel stevig voorjaar erop zitten. Nu gaat alles op de Tour de France en het helpen van Tadej Pogacar om het eindklassement te pakken. Wellens zelf kreeg alvast goed nieuws en gemoedsrust.

Tim Wellens tekende aanvankelijk een contract voor twee seizoenen, met optie op nog een derde bij UAE Team Emirates. Aan dat derde jaar waren wel een aantal voorwaarden verbonden die te maken hadden met prestaties.

Wellens haalde de opgelegde doelstellingen zeer vlotjes. En dus heeft UAE Team Emirates de logische beslissing genomen om het derde contractjaar te activeren. Tim Wellens zal dus ook in 2025 rijden voor de witte bgriade.

© photonews

De Belg gaf zelf eerder al aan graag te willen blijven bij het team. De komende weken gaat het vooral trainen worden op hoogtestage, temeer Wellens op die manier zich wil voorbereiden op wat komen gaat in de zomer.

Wellens blijft ook in 2025 bij UAE

Dan moet hij ervoor proberen te zorgen dat Tadej Pogacar nog eens de Tour de France wint. Wellens wordt normaal gezien een heel goede en belangrijke pion in het radarwerk van Pogiboy. Aan de Belg om er in juli ook effectief te staan.

Er was ook wel wat interesse in Wellens van andere ploegen, maar die grijpen nu dus allemaal naast de Belg. De 32-jarige ervaren renner blijft gewoon waar hij was. Dat is toch alvast wat Het Nieuwsblad te weten kwam.