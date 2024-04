Johan Museeuw heeft ongewone boodschap voor revaliderende Wout van Aert

Eerst moest hij al passen voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En donderdag hakte Wout van Aert de knoop dan door om ook de Giro te laten schieten.

Door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen moet Wout van Aert nu ook zijn tweede doel van het seizoen laten schieten met de Giro. Voor Van Aert zou het een primeur zijn, nadat hij de voorbije vijf jaar de Giro reed.

Johan Museeuw toonde zich vaak kritisch voor Wout van Aert, maar deze keer is dat anders. "Ik voel enorm mee met Wout, het is zijn tweede zware valpartij. En dan begint ook een verwerkingsproces", zegt hij bij HUMO.

Er is fysieke schade, waardoor hij nu doelen moet schrappen. Maar er is ook de mentale schade. Want vallen veroorzaakt een shock in het hoofd waardoor je misschien risico's gaat vermijden. Dat zal Van Aert achter zich moeten laten in het peloton.

Museeuw hoopt op snel herstel Van Aert

Van Aert kreeg al meermaals kritiek in zijn carrière. Over het feit dat hij te veel knecht of de zege in Gent-Wevelgem niet had moeten weggeven. "Dat is allemaal waar, maar de aandacht mag nu even gaan naar de mens Wout van Aert, en naar zijn revalidatie."

Van Aert brak zeven ribben bij zijn val, Museeuw maakte het zelf ooit mee. "Ik heb daar maanden van afgezien. We kunnen alleen maar hopen dat hij goed herstelt en dat hij snel terugkeert", stelt hij nog.