Patrick Lefevere komt met duidelijk statement na vrouwonvriedelijke uitspraken

Patrick Lefevere heeft dan toch zijn excuses aangeboden voor de vrouwonvriendelijke uitspraken die hij deed. Daarmee vermijdt hij een boete van zo'n 20.000 euro.

Zo'n maand geleden werd Patrick Lefevere op de vingers getikt door de ethische commissie van de UCI. Hij kreeg een boete van 20.000 Zwitserse frank opgelegd, maar als Lefevere zich excuseerde, dan moest hij die boete niet betalen.

Die excuses zijn er nu gekomen. "De commissie verwijst naar 2 uitspraken die ik heb gedaan: één in een artikel dd. 3 juli 2021 in Het Nieuwsblad, en één in een TV-interview dd. 8 maart 2023 in De Afspraak", begint Lefevere zijn statement.

In de Afspraak sprak Lefevere zich uit over grensoverschrijdend gedrag. "Vroeger dronken vrouwen niet, nu drinken ze evenveel als wij. Niet iedereen kan er goed tegen. Dus soms begeven ze zich op glad ijs. ’s Anderendaags stellen ze dan vast dat ze, ja…"

Excuses van Patrick Lefevere

"Ik erken dat de genoemde zinnen op een twijfelachtige manier kunnen worden opgevat", zegt Lefevere in zijn statement. "Het was nooit mijn bedoeling om iemand kwaad te doen, en daarom bied ik mijn excuses aan."

"Ik bied uitdrukkelijk mijn excuses aan aan de UCI, de Ethische Commissie van de UCI en aan alle betrokkenen of degenen die deze opmerking als kwetsend hebben ervaren", gaat Lefevere verder.

"De manier waarop onze teams werken, zou ook het bewijs moeten leveren dat het nooit mijn bedoeling was om iemand te beledigen of kwetsen: vandaag hebben we 74 renners en 106 fulltime medewerkers in dienst."

"Zowel mannen als vrouwen, in een diverse en inclusieve werkomgeving zonder onderscheid op basis van afkomst, geslacht of achtergrond. Op deze manier vervolgen wij onze reis."