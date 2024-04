Philipsen en Evenepoel naar BORA-hansgrohe? Grote baas spreekt klare taal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nu Red Bull hoofdeigenaar is bij BORA-hansgrohe, lijkt ook het bugdet van de Duitse ploeg stevig te stijgen. Maar de ploeg is niet van plan om gekke uitgaven te doen.

Met Primoz Roglic heeft BORA-hansgrohe dit seizoen al een van de beste renners uit het peloton binnengehaald. Red Bull zal in afzienbare tijd, wellicht in de Tour, op de shirts te zien zijn en er is een beloftenteam op komst.

BORA-hansgrohe wil zijn voet naast topploegen zoals UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike of Lidl-Trek zetten. Met Roglic heeft de ploeg al een grote naam, maar de Sloveen wordt in oktober ook al 35 jaar.

Philipsen en Evenepoel niet naar BORA-hansgrohe

Met Jasper Philipsen is een van de beste sprinters ter wereld einde contract en Remco Evenepoel werd in het verleden al gelinkt aan een overstap naar BORA-hansgrohe. De ploeg heeft ook nog zes tot acht plaatsen vrij volgend jaar.

Toch zullen Philipsen en Evenepoel de overstap niet maken. "Philipsen was te duur voor ons", stelt ploegmanager Ralph Denk bij GCN. "Remco heeft een contract. Er zijn geen gesprekken. Hij heeft een deal met Soudal Quick-Step en dat accepteren we."

Wie wil BORA-hansgrohe dan wel binnenhalen? "Wij zijn op zoek naar de nieuwe supersterren, niet de huidige. We willen de renners waar misschien nog wat werk aan is, maar die we kunnen helpen."